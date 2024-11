Esta conexión especial con su sobrino ha despertado en ella una reflexión sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro. Aunque aún no tiene planes concretos, Pedraza admite que ser tía ha hecho que observe la maternidad desde una perspectiva más profunda, reconociendo lo que implica y el sacrificio que representa. “Es algo muy, muy sacrificado" ha expresado, pero que también "es maravilloso". María asegura que, aunque el momento aún no ha llegado, tiene claro que en algún punto de su vida le gustaría experimentar la maternidad. Con una respuesta sincera, añadió: “Sí, en algún momento de mi vida me gustaría serlo. No sé cuándo, pero sí que tengo claro que lo seré en algún momento”. Una declaración que deja abierta la puerta a una nueva etapa personal en su vida.