Los niños se comunican desde el momento que nacen, pero la adquisición del lenguaje se produce de manera gradual hasta los 7 años. Aunque cada niño es un mundo y evoluciona a su propio ritmo, sí es posible establecer unas etapas del desarrollo del lenguaje que experimentan todos más o menos de la misma forma. Algunas etapas son muy intensas, con muchos cambios apreciables en poco tiempo, y otras en las que los cambios son más lentos. Te contamos cuáles son esas etapas, aunque no olvides que tu hijo no tiene por qué seguirlas en esos plazos de manera estricta. Puede ir más rápido o más despacio, pero pasará por todas. Y si notas alguna dificultad a la hora de desarrollar su lenguaje, no dudes en consultar con el pediatra.