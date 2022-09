Lucía Dominguín recuerda cómo se enfrentó a la muerte de su hija Bimba Bosé: "No me podía levantar"

View this post on Instagram

Es cierto que son contadas las ocasiones en las que ha hablado de la muerte de su hija. Y ahora, la que ya forma parte de la lista de concursantes de 'Pesadilla en el paraíso' , ha tenido una charla con Toñi Moreno en la que ha recordado cómo afrontó aquella dolorosa pérdida. Lucía ha desvelado que la clave para ella fue "el apoyo y el entendimiento". "Yo lo que hice fue darle la vuelta a la tortilla porque no me podía levantar, era imposible. Al darle la vuelta te das cuenta de que es una cesión de amor que te ha hecho tu propia hija, es un tiempo que te ha dado para que entiendas realmente lo que es la vida y le des un precio ", ha contado en su visita al programa 'Déjate querer' , tal y como puedes ver en este vídeo.

Lucía Dominguín ha confesado que su hija Bimba le enseñó lo que es "el amor puro y de dónde venimos". "Somos amor y vamos hacia el amor, la luz y la buena vibración. Desde entonces no me he permitido la pena. No me lo puedo permitir. Tengo tres hijos más, tengo dos nietas, tengo amigos. Esa mujer ha sido un espectáculo y he tenido la suerte de ser su madre", ha dicho en su conversación con Toñi Moreno.