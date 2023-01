“Ahora retomamos los talleres con un tema que genera por un lado inquietud y, por otro, como mucho reparo o respeto”, estaba encantada de llevar estas formaciones por diferentes ciudades de nuestro país después de que, a raíz de la pandemia, se vieran obligados a suspenderlas. “Kike tiene 16 años, y realmente yo no sé cómo se percibe él su cuerpo , por ejemplo, y eso es un tema que tenemos que abordar”, compartía su testimonio Martínez, que está convencida de que no les beneficia en absoluto obviar con ellos este tema.

“Sobre todo por un motivo que es el que más me preocupa... Cuando tenemos hijos con discapacidad, ya sea física o intelectual, si no hacemos este tipo de trabajos los convertimos en víctimas fáciles , son muy vulnerables", explicaba a los presentes Fabiola, que cree que "cuanto más sepamos de esto, más les podemos proteger".

Carlitos, el hijo pequeño de la mediática pareja, ha empezado a ser consciente de las limitaciones de su hermano mayor. "En una conversación me decía que le daba pena que no pudiera hacer las cosas que hace él", contaba recientemente Fabiola. "Yo le dije que lo está viendo desde su perspectiva, pero que su hermano es feliz y no hay más que verlo", se sinceraba con su madre, que asegura que cuando Kike sale a la calle va "saludando" a todo el mundo.