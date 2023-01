Cuando el pasado martes María Pombo anunció que lo que está esperando es una niña , la sorpresa de su comunidad de fans no vino tanto por el sexo de la criatura (aunque las apuestas iban más a que sería otro niño, como el primero), sino por el nombre que escogieron para ella . Fue a la vez, en un emotivo vídeo en el que veíamos a todo el clan (incluida ella) descubriéndolo a través de la tradicional ceremonia del 'gender reveal' , esa en la que un color, en este caso el rosa, termina con el dilema. Y Vega no estaba dentro de sus previsiones , al menos en las que había compartido con sus seguidores antes de tomar la decisión.

Ahora, una vez superado el subidón de contar que Martín tendrá una hermanita, María ha grabado unos stories en los que ha explicado el porqué de ese nombre ante la avalancha de dudas al respecto . "Me lo preguntáis un montón, y no es una manera de hablar", ha asegurado. Pero aunque le encantaría "tener una historia interesante detrás o algún significado especial" , Pombo ha contado que simplemente Vega les "encantó" , tanto a ella como a Pablo Castellano, su marido y padre de la criatura.

Como tenían el pálpito de que sería niño, casuística para la que la pareja tenía clarísimo qué nombre iban a escoger, su "cabeza" hizo clic y le salió decir en alto "Vega". Pablo, que no estaba muy convencido con las opciones que estaban barajando, enseguida estuvo a favor de esta opción. "No tengo ninguna Vega alrededor, no conozco a nadie que se llame así, se me encendió una luz, sin más", ha manifestado en su Instagram.