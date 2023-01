Para una embarazada seguir una alimentación saludable, equilibrada y, sobre todo, segura, puede convertirse en todo un reto. Por un lado sabe que debe “comer de todo”, al mismo tiempo que no puede comer ninguna fruta y hortaliza que no esté lavada hasta la extenuación; el jamón serrano ni nombrarlo y la cafeína queda relegada a una pequeña dosis de consolación. No hay alimento que no esté bajo el escrutinio del médico y la propia embarazada, sin olvidar las opiniones de todas las personas cercanas. Así que no, no es una tarea fácil. Ultimamente circulan dudas acerca de si es seguro comer piña durante el embarazo y ha llegado el momento de ponerles fin.