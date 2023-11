No hay forma de saberlo, ya que no es algo que le ocurra a todas las parturientas. De hecho, puede que ya hayas tenido un primer parto sin temblores y aparezcan tras un segundo, o viceversa. Todo apunta a que en los partos cortos, con poca anestesia o ninguna y en los que no se pierde excesiva sangre, son menos propensos a causar temblores. Con todo, no se han establecido diferencias entre partos vaginales o partos por cesárea a la hora de determinar que estos temblores aparezcan.