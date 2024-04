Marta Pombo ha actualizado cómo se encuentran sus bebés en el ecuador de su embarazo

La influencer, que espera mellizos, ha desvelado el motivo por el que aún no los siente

Marta Pombo ha sufrido un bache de salud mental en el embarazo de sus mellizos

El pasado mes de marzo, la mediana de las hermanas Pombo daba, a través de sus redes sociales, una sorprendente noticia por partida doble. Un año y medio después de la llegada al mundo de su hija Matilda y cinco meses después de su paso por el altar con Luis Zamalloa, la influencer anunciaba que estaba embarazada de mellizos. Justo un día después de comunicar en sus redes sociales que, junto a su marido, iba a ampliar la familia,Marta Pombo ha anunciaba que en realidad no venía un bebé, sino dos y que la fecha prevista para el parto está fijada en septiembre: "Por si la noticia de ayer os supo a poco… En septiembre seremos familia numerosa. No se viene uno, ¡se vienen dos!". Fiel a su naturalidad en el universo 2.0, la creadora de contenidos no duda en contar a sus followers cómo está viviendo su segundo embarazo, muy distinto al anterior. Tras una revisión con el ginecólogo, la joven empresaria ha actualizado las últimas noticias. ¡Te lo contamos!

El motivo por el que no siente a sus mellizos

La mediana de las Pombo está siendo muy precavida a la hora de contar estos meses de gestación y, de hecho, aún no ha querido desvelar (ni a algunos de sus seres queridos) qué es lo que está esperando. Uno de los motivos es que, a diferencia del anterior embarazo, prefiere que nada se filtre y que, todo lo que ocurra, lo cuente ella en primera persona. "Lo contaron y me molestó bastante porque imagínate que uno de los bebés hubiese muerto, si yo no estaba preparada para contarlo no lo cuentes tú", explicó la hermana de María Pombo en una charla con Laura Escanes en su podcast, 'Entre el cielo y las nubes'.

Además, en un principio también le costó gestionar que lo que esperaba eran mellizos -de los que se desconoce aún el sexo-: "Él estaba emocionadísimo, pero a mí me dio mucho vértigo. He vivido embarazos gemelares cerca y sé que son más complicados y luego la vida te cambia. Yo volví a casa llorando del agobio".