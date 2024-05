Marta Riumbau estalla contra los que le critican por ser madre soltera: "Desgraciadamente, las cosas son como son"

En este vídeo que dura varios minutos, la joven ha desvelado que, "desde que tiene uso de razón quiere ser mamá" aunque, en un comienzo, sus planes de formar una familia eran muy diferentes: " Yo en mi mente tenía pensado que a los 27 o a los 28 iba a tener el primero e iba a tener cuatro seguidos , uno cada año para que se lleven poco y para que seamos una gran familia y eso, pues no ha podido ser y, al final, pues yo tengo 36 años y, a parte con endometriosis. No tengo por qué esperar a un príncipe azul o a una pareja perfecta. Si a día de hoy no ha podido ser, pues lo puedo ser perfectamente sola".

En esta reflexón que ha hecho tras responder a una seguidora que le ha preguntado sobre su maternidad en solitario, la joven también ha aprovechado la ocasión para asegurar que, aunque haya tomado la decisión de criar a su bebé en solitario, eso no significa que "renuncie al amor": " El enamoramiento dura x meses , pero es una elección que trabajas todos los días. ¿Qué pasa?¿Tengo que conocer a alguien y preguntarle si quiere ser papá? No quiero precipitarme en esa elección, es lo que menos prisa tengo".

Finalmente, ha querido zanjar esta polémica asegurando que, al igual que no tiene prisa por encontrar el amor, sí que deseaba ser madre pronto: "El ser mamá es algo que lo anhelo desde hace tanto tiempo que, entonces, no quiero esperar más, no tengo por qué esperar más y puedo hacerlo sola y quiero que, en un futuro, mi bebé y yo podamos ser amigos. Que vea que me puede contar todo. Quiero una crianza de amistad. El problema es que no está nada representado en la sociedad las familias monoparentales y no se ve bien. Prefiero ser mamá soltera que con una pareja para tapar problemas".