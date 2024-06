El pasado mes de diciembre, Fabiola explicó que su hijo "está muy grande" y que este año es "la primera vez que está escolarizado". "Antes no lo estaba, hacíamos mucha terapia con él en centros, pero no era oficialmente un colegio", explicó en un podcast junto a Pilar Vidal. Después de esos primeros meses en el colegio, su madre consideraba que estaba "más rebelde y reivindicativo" porque le están enseñando autonomía. "Está en un momento tan adolescente que no se quiere duchar. Antes era más dócil. Ahora, no. Está reivindicándose. Estoy feliz", comentó públicamente sobre los avances de Kike Osborne.