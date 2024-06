Isabel Díaz Ayuso se ha sincerado sobre la pérdida de su bebé en el programa '100% únicos'

Isabel Díaz Ayuso se ha sincerado como nunca sobre la pérdida de su bebé. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido como invitada al programa de Cuatro '100% únicos' y ha respondido a las complicadas preguntas sobre maternidad que le han planteado sus entrevistadores. Visiblemente emocionada al escuchar qué sería para ella ser madre, Ayuso ha abierto su corazón y se ha mostrado muy transparente sobre sus sentimientos. "Lo he sido. Durante unas pocas semanas fui madre. Creo que es lo más bonito que me ha pasado nunca en la vida. Y muy triste porque al final no pude. Lo perdí cuando llevaba ocho semanas conmigo", ha respondido con los ojos vidriosos.

Fueron momento muy complicados para su pareja, Alberto González Amador, y para ella y aquella experiencia le ha dejado una huella. Siempre tiene presente a su bebé, que aunque no tenía nombre, sí tenía ya un apodo cariñoso con el que se referían a él. "No tenía nombre porque era muy pequeño, pero le llamábamos Manolito en casa. Teníamos mucha ilusión", ha contado Ayuso, que reconoce que no hay día en el que no piense en él. "Siempre estoy contando el tiempo que llevaría ya conmigo. Pienso que siempre voy a tenerle conmigo. Ya se es madre para siempre. Aunque lo pasé mal, me dolió mucho en todos los aspectos, siempre pensaré en él. Creo que es lo mejor que me ha pasado y pienso que no hay nada más bonito que dar vida, tener niños y la familia".

Volcada en los niños que necesitan la ayuda de la Comunidad de Madrid

Ha pasado casi un año desde la pérdida de su hijo e Isabel Díaz Ayuso, que ha reconocido que sigue queriendo ser madre a pesar de esta ha encontrado la forma de cubrir esa necesidad de cuidar con los niños que necesitan el apoyo de las instituciones madrileñas. "Mientras tanto pienso que hay muchos niños que sí han nacido y que dependen de nosotros en la Comunidad de Madrid. Niños a los que tutelamos porque no tienen padres, todos los niños que están en nuestros hospitales... Hay muchos niños a los que atender y cuidar. Digamos que esa parte de querer cuidar y querer a otros la tengo cubierta. Pero me gustaría tener uno. Es lo mejor que me ha pasado", ha comentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya poco tiempo después de la pérdida afirmaba que "la vida es un regalo".

Su testimonio ha ayudado a visibilizar una situación que viven muchas familias

En este último año, Isabel Díaz Ayuso ha hablado con total naturalidad de la complicada situación que ha vivido y ha reconocido en '100% únicos' que le sorprendido la cantidad de gente que ha pasado y está pasando por lo mismo. "Yo no sabía la cantidad de personas que habían perdidos bebés, pero según pasa el tiempo siempre hay un hombre o una mujer que me van contando. A los hombres también les pasa que lo perdieron y son padres que se quedaron en el camino", ha comentado la presidenta, que ha comentado que con su testimonio se ha roto una especie de tabú que existía en torno a los abortos y el duelo perinatal. "No hablamos de eso y la gente me ha agradecido que lo sacara a la luz porque es un proceso natural, muy triste porque marca tu vida para siempre. Yo ya cuento los años como antes de Cristo y después de Cristo, antes y después de Manolito. Pienso ahora tendría un mes ahora estaría haciendo tal... Eso te marca tu vida", ha aseverado.

Isabel Díaz Ayuso se queda con lo positivo de esta dura experiencia

A pesar del dolor que supuso perder a su bebé, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha encontrado la forma de convertir ese dolor en algo positivo y sacar un aprendizaje. "Aunque sea muy duro, las cosas más duras son las que más te aportan porque superas una barrera, hay algo que te hace daño y lo sabes superar. Te da una lección de vida", ha comentado a sus entrevistadores. "Me queda todo bueno, me ha afectado para bien, para positivo. Ha sido muy duro y muy triste, pero tengo muy buen recuerdo. Siempre le voy a querer y siempre voy a tener a mi niño, aunque no lo vea", ha terminado diciendo muy emocionada.

