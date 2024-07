Lidia Bedman, a punto de dar a luz a su tercer hijo: "Tengo la sensación de pesar 20 kilos más"

Bloguera, influencer, referente de lifestyle y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la universidad madrileña San Pablo CEU, Lidia Bedman, que acaba de cumplir 39 años, era la encargada de anunciar la noticia en sus redes sociales, donde acumula 239.000 seguidores, que en estos meses han podido conocer la evolución del embarazo, el cambio físico experimentado por la mujer de Santiago Abascal y algunos de los molestos síntomas que ha sufrido, especialmente en el primer trimestre. "Las nauseas me están acompañado durante casi tres meses", contaba en enero la creadora de contenido, que también revelaba que no ha dejado de hacer deporte pero que sí ha adaptado sus rutina a su nueva situación. "Se ha modificado totalmente. Antes de estar embarazada levantaba unas pesas... ahora nada. Iremos adaptando siempre que no me lo prohíban. A mí el deporte me da vida, me da mucha fuerza", ha contado a lo largo de estos meses.