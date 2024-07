Margot Robbie, embarazada de su primer hijo en común junto a su marido, Tom Ackerley

Aunque la pareja ha preferido mantener su discreción habitual y no se ha pronunciado sobre estas informaciones, ni personalmente ni a través de sus representantes, según ha publicado la revista 'People', varias fuentes han confirmado la feliz noticia del embarazo de la actriz protagonista de 'Barbie' .

Las imágenes hablan por sí solas y su look no deja lugar a dudas sobre el estado de la actriz. Robbie se ha decantado por un crop top blanco que deja al descubierto su incipiente tripa de embarazada. Para completar este look tan favorecedor, ha optado por una falda larga y un blazer, ambos en color negro, y un bolso en tonos tierra.