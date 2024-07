La emoción de Cristina Pedroche al ver a su hija con David Muñoz dar sus primeros pasos: "Muero de pena"

Através de sus redes sociales, Pedroche ha publicado un tierno y precioso vídeo en el que se ve caminando a la pequeña. Un post que ha querido acompañar junto a una moderna y lenta versión del tema de Abba Slipping through my fingers, cuya letra es una reflexión a lo rápido que pasa el tiempo y al arrepentimiento que muchas veces sienten los progenitores al ver cómo sus hijos han crecido sin que ellos prestasen a su infancia la debida atención y tiempo.

" Un día empiezan a andar y al siguiente cumple 18 ", "Ese sentimiento no se cura nunca. Yo tengo 3 hijos,. El mayor tiene 19 años y los "pequeños" (mellizos) tienen 15. Me cuesta ver fotos de cuando eran pequeños porque luego paso varios días con mucha bajona. No hay solución, sólo aceptar y tener muy presente que la alternativa al paso del tiempo es infinitamente peor. La maternidad es la alegría por las etapas que llegan y el luto constante por las etapas que se van", le escriben algunas mamás, que empatizan a la perfección con el vídeo que ha publicado la mujer del Chef nº1 del mundo.

"¿De pena? ¡Madre mía! Pena sería que no pudiera caminar", "Deja el drama ya por dios... Madre mía si estuvieras en los zapatos de madres con situaciones jodidas no se qué harías" o "De verdad Cristina , busca algo para dramatizar, con tu hija tan pequeña no por favor . Te estás creando el síndrome de Munchhausen y puede perjudicar a tu hija . Be carefull!!", son solo algunos ejemplos.