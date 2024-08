Cómo y cuándo introducir el gluten en la dieta del bebé

La franja que establecen los médicos para introducir en gluten en la alimentación del bebé está basada en el desarrollo del niño y en sus necesidades nutricionales. Antes de los cuatro meses el sistema digestivo del lactante no ha madurado lo suficiente para poder iniciar la alimentación complementaria. Si bien a los cuatro ya puede iniciarse, si no hay pauta médica lo recomendable es esperar hasta los seis meses. Por otro lado, se establece que el bebé introduzca el gluten en su dieta antes de los 12 meses, porque si no es así existe el riesgo de que presente algún tipo de carencia nutricional.