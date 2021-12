Ana Boyer se sintió "sobrepasada" tras el nacimiento de su segundo hijo

Faltan once días para que Mateo , el segundo hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco , cumpla su primer año de vida . Desde que llegara al mundo el pasado 21 de diciembre, el pequeño ha colmado de felicidad al matrimonio, que durante este tiempo nos ha ido mostrando a cuentagotas cómo va creciendo y lo mucho que le quieren. Miguel , su primogénito, también está feliz con su hermanito y ambos disfrutan del amor que les profesan sus papás. La empresaria ha hablado sobre la familia que ha formado, la maternidad y el papel de Isabel Preysler como abuela en una entrevista con la revista ¡Hola!

La hija más discreta de la ‘reina de corazones’ ha contado que el pequeño de la casa es “más tranquilo y más bueno que el mayor”, Miguel, que es más “pillo, muy travieso”. Entre risas, Ana comentaba que este último hace reír a toda su familia con “cualquier trastada o cosa que hace” y que, por el momento, ha tenido la suerte de no tener que enfrentarse a un problema de celos: “Como pasan todo el día juntos, le tiene mucho cariño y le cuida bastante. De momento, no parece que tenga celos. No sé si cambiará, pero está encantado”.