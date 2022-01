Beatriz Luengo, emocionada con el primer gateo de su hija Zoe: "El mejor momento de mi año"

Beatriz Luengo y Yotuel Romero están exprimiendo al máximo su segunda paternidad. El matrimonio ampliaba su familia en abril , cinco años después del nacimiento de D’Angelo, su primer hijo en común, con una preciosa niña llamada Zoe . Desde entonces, contadas han sido las ocasiones en las que la pequeña ha aparecido en los perfiles de sus orgullosos papás. Sin embargo, una de sus ‘primeras veces’ ha emocionado tanto a la actriz de ‘UPA Dance’ que no ha podido evitar colgar este momento en redes.

“El mejor momento de mi 2021”, titulaba la artista a esta escena en la que aparece la bebé gateando ante la atenta mirada de su padre y amigas de la familia, que vitorean a Zoe instantes después de contemplar su avance. “El mensaje que aprendí de este momento es que no importa la meta que consigas después de mucho tiempo intentando , lo importante es la gente que te quiere y que está alrededor esté dispuesta a aplaudir tus logros para que sigas luchando. Eso somos para la gente que nos rodea”, reflexionaba Beatriz, que deseaba un feliz 2022 a todos los que están siempre ahí. “Seguimos gateando”, concluía este texto con un divertido juego de palabras.

Su legión de seguidores no tardaba en reaccionar a esta enternecedora secuencia. “¡Me encanta! Se viene arriba con su público ”, se reía un usuario al ver a la pequeña pasándoselo en grande junto a su gente. “Bravo, qué emocionante, yo ya voy por mi tercer bebé y se viven con mucha emoción esos momentos porque cada uno es diferente”, entendía otra la ilusión de la mamá. “¡Es igualita a ti Beatriz! Que Dios los bendiga y siempre los llene de amor”, aprovechaban este post para sacar parecidos a la niña.

Hace unos meses, Luengo contaba en una entrevista que estaba esforzándose para recuperar su forma física anterior tras haber cogido veinte kilos en su último embarazo: “Aunque siempre he comido sano, he retenido mucho líquido. Todavía me quedan cinco kilos”, explicaba en verano la intérprete de ‘Caprichosa’, que decía sentirse orgullosa con su genética: “Tengo mucha suerte porque soy muy fibrada. Aunque tengo abultado el estómago, está duro. Tampoco tengo estrías porque tengo muy buena piel”, reconocía.