Beatriz Luengo, sobre su recuperación posparto: "He cogido 20 kilos en este embarazo, tengo el estómago abultado"

Aunque no en todos los temas han seguido el mismo discurso o han expresado la misma opinión. Mientras Yotuel cree que Zoe es “muy parecida a su mamá”; Beatriz, sin embargo, está segura de que es una clon de su padre: “Su madre me enseñó una foto de él de pequeño y son iguales”. Parecidos aparte, en lo que sí coinciden ambos es que con esté bebé se plantan , sobre todo porque requieren de la ayuda de una persona y de familiares para sus cuidados: “Con el trabajo es complicado, y más en Miami. El cupo está cumplido”, descartan esta posibilidad.

Mientras exprimen al máximo los primeros días de vida de esta pequeña “comilona”, Beatriz continúa en su propósito de recuperar su forma física anterior: “Con este embarazo, he cogido veinte kilos. Aunque siempre he comido sano, he retenido mucho líquido. Todavía me quedan cinco kilos”, ha señalado la intérprete de ‘Cómo tú no hay dos’, que se siente afortunada con su genética: “Tengo mucha suerte porque soy muy fibrada. Aunque tengo abultado el estómago, está duro. Tampoco tengo estrías porque tengo muy buena piel”.