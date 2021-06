En los primeros meses de vida será muy importante controlar el color de las heces del bebé . Así, su color podrá cambiar dependiendo de las bacterias que formen la flora intestinal del pequeño. De esta forma podremos ver colores variados como el verde mostaza, el amarillo o el marrón. Además, tanto el color como las consistencias podrán ser diferentes y, por tanto, no será raro ver que las heces del bebé están de color verde.

Por qué la caca del bebé tiene un tono verdoso

Esto se produce porque, cuando el bebé llega a este mundo, son diversos los pequeños bichos que comienzan a colonizar su intestino. La mayoría de estos gérmenes suelen digerir la bilis, transformándola en amarilla o marrón y dando el color habitual que tiene la caca. Eso sí, en algunas ocasiones, el cambio en la flora y los bichos que hay no digieren bien la bilis , saliendo de su color original; la caca verde. Esto será bastante frecuenta en las primeras fases de introducción de la alimentación y, también, durante la dentición.

El color de las heces podrá cambiar por la leche

Estas heces verdes pueden darse en los cambios en la alimentación . Cuando un bebé toma una alimentación todos los días, los gérmenes que hay en su intestino son aquellos que mejor se están adaptando a la composición de esa leche. Por eso, si un bebé toma leche artificial y la cambiamos por una de otra marca, esto podrá hacer que su flora intestinal cambie. Por ello, será recomendable no cambiar de leche sin tener ningún motivo . Si mantenemos la misma leche durante un tiempo haremos que la flora intestinal se asiente firmemente.

Además, no habrá que alarmarse si por esto la caca cambia de color, no habrá que hacer nada si no se tienen molestias. Si al cambiar el color aparecen más gases, dolor de barriga o irritación de la piel entorno al ano será muy importante consultarlo con un especialista. En estos casos se suele dar un probiótico para introducir esos gérmenes buenos.