Mitele ha estrenado en exclusiva el documental de Noemí Fidalgo, 'Tetas y tetinas', un documental sobre los obstáculos que encuentran las madres en España a la hora de afrontar la lactancia materna y poder seguir las recomendaciones de la OMS de mantener esta alimentación en exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé y alargarla hasta los dos años combinándola con otro alimentos adecuados a la edad del niño.

Con motivo de este estreno, Divinity ha charlado en un directo en Instagram con las periodistas Carme Chaparro e Isabel Jiménez, que han contado en primera persona sus experiencias con la lactancia materna. Y es que ellas, como le sucedió a la propia directora del documental, tuvieron que afrontar algunas de esas dificultades que se exponen en 'Tetas y tetinas'. "De repente llegó el tsunami que es el parto y llegan las inseguridades, los problemas de agarre y un montón de cosas que me descolocaron. Ahí surgió la semilla del documental. Quería hacer algo para dar visibilidad a esa realidad", nos ha contado Noemí Fidalgo.

Carme Chaparro sufrió la falta de formación de los profesionales

Cuando un nuevo bebé viene al mundo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las madres es la falta de información. El desconocimiento sobre la postura adecuada para amamantar, las crisis de lactancia, problemas médicos... Todos estos problemas tendrían muy fácil solución si los profesionales sanitarios que atienden a las mujeres tras dar a luz tuvieran una formación adecuada y específica para la lactancia.

Esa falta de formación fue uno de los primeros problemas que tuvo que afrontar la periodista Carme Chaparro tras el nacimiento de su primera hija. "Tenía claro que quería dar el pecho pero no sabía cómo iba a ser y es cierto que luego te encuentras muchos problemas. Al cabo de tres semanas tuve una fiebre muy alta y nos dio miedo que fuera un virus. Vino un médico y nos dijo que por si acaso la niña tenía que estar fuera de la habitación. Era una mastitis pero no lo supo ver", ha contado la periodista, que ha insistido en la importancia de la formación de los profesionales. "Si no te dan solución puedes tener un problema muy grave en la mama y hay determinadas partes del estamento médico no están preparados para detectar problemas tan básicos como este".

"Nunca hay que juzgar"

Pero los problemas para las madres no terminan con la falta de información y formación de los profesionales. La presión a la que están sometidas marca a la mujer desde antes de dar a luz. "Lo que es duro y me enfada es que se nos juzgue por si damos o no el pecho, si estamos gordas o no, si nos recuperamos o no... Y no que lo haga solo la parte masculina sino mujeres también", ha comentado Carme Chaparro, que ha insistido en la necesidad de no poner más presión sobre las madres. "Nunca hay que juzgar a una mujer por como lleva el embarazo, por como da a luz, por si da el pecho. Dar el pecho tiene momentos maravillosos pero es muy duro porque cuando lo das a demanda estás con el bebé enganchado todo el día".

Carme Chaparro lo sabe bien. Durante la baja dio el pecho a demanda a sus hijas y cuando se incorporó al trabajo intentó mantener la lactancia materna. Y no fue fácil. "Cuando empecé a trabajar me iba al baño a sacarme la leche para cuando acababa la jornada llevarla a casa. Yo no sé si volvería a hacerlo", ha reconocido la periodista.

Y esa incorporación fue la que marcó el final de la lactancia. "Se me acabó la leche. Cuando estás sacándote la leche con sacaleches tantas horas seguidas, la leche se te acaba", ha contado Chaparro, que entre risas contaba cómo intentó alargarlo recurriendo a un peculiar método. "Me dijeron que la cerveza aumentaba la producción y aunque no me gusta y empecé a tomarla sin alcohol. Noté que la producción aumentaba pero tantas horas el sacaleches... Además, coincidió con que las niñas empezaron a comer otro tipo de alimentación así que fue un camino natural".

Lo que queda por hacer

Aunque en los últimos años se ha ido visibilizando cada vez más la lactancia y la importancia de tomar medidas que faciliten la conciliación, todavía queda un largo camino por recorrer. "Cada mujer tiene sus circunstancias, su capacidad económica, su entorno social y la manera en que puede compaginar la vida y el trabajo. Se trata de que la estructura del estado sea lo suficientemente fuerte para que ayude a las mujeres y los hombres a sacar a los bebés adelante y hacer de la generación que viene la mejor generación posible, cuidada de la mejor de las maneras. Y eso solo se consigue si todos luchamos para hacer una sociedad mejor y dotamos de estructuras suficientes para apoyar en el parto, la lactancia, en las guardería..", ha señalado la periodista, que ha reconocido que el camino a la conciliación familiar y laboral es muy complejo pero que medidas como guarderías en los centros de trabajo o permitir a las madres salir media hora antes podrían facilitar a muchas mujer continuar con la lactancia.

