Las señales

Desde Euphoria hablan de señales para referirse a todo aquello que puede hacernos pensar que nuestro hijo o hija es trans, cuando aún no se ha producido una verbalización elaborada. Juegos de rol, gustos y preferencias pueden ser las pistas que nos permitan prepararnos a nosotros y facilitarle a él o ella el camino que comienza. En ocasiones juegan con un rol del sexo opuesto, o se proyectan en él en un futuro. A veces no muestran una identidad de género, y eso también se puede considerar una señal. Pero mientras no exista una verbalización no podemos determinar que nuestro hijo o hija es trans.