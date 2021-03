Después de estas primeras imágenes de los tres juntos existió un retiro mediático de ambos que coincidió con los meses de verano, pero al llegar septiembre Albert retomó sus compromisos profesionales y no pudo evitar hablar de su segunda hija. “Me estoy dedicando en cuerpo y alma a cuidarla y mimarla” , se le caía la baba al exlíder de Ciudadanos, afirmando que estaba de vuelta después de estar “unos días desconectado y no podía ser por un motivo mejor que el nacimiento de Lucía”. Sobre esta desconexión y la ausencia de contenido en redes tuvo una explicación Malú en su primera entrevista tras ser madre.

“Es un sueño de niña, duerme ocho horas. De hecho, hay veces que la tengo que despertar yo para comer”, explicaba a Pablo Motos en su programa. La artista confesó que su hija había provocado grandes cambios no solo en su vida, sino también en sus hábitos. “En la vida he dejado el teléfono tanto de lado como ahora, es como ‘no, estoy con mi hija’, ni me acuerdo de que existe, vaya”, admitía que Lucía se había convertido en su única prioridad y no dedicaría tiempo a otra cosa que no sea sus cuidados.