Cuándo se puede considerar 'pie plano'

Como ya hemos comentado, un pie plano se produce con el descenso de la bóveda plantar y se da cuando se tiene menos arco de la habitual . Es decir, el eje del pie se cae hacia dentro, más concretamente, hacia el dedo gordo. Estas características lo convierten en un pie ‘diésel’, ya que aguanta más kilómetros, pero no suelen ser excesivamente rápidos. Para saber si tenemos pie plano o no será muy importante conocer sus síntomas. Uno de los más evidentes será que se aprecie menos arco de lo normal , aún así existen otros signos.

Cuáles son las causas de esta complicación

Cómo se diagnostica

El test de Jack consiste en subir el dedo gordo del paciente y se tiene que formar el arco. Si no fuera así sería positivo. Por su parte, el Heel Rise Test se realiza al ponerse de puntillas, cuando se tiene que poner un arco y el talón tendrá que moverse hacia afuera. Si no se forma será positivo. En el caso de que los dos test sean negativos se tratará de un pie plano flexible. Esto tendrá un diagnóstico bastante positivo y no se tendrá que desarrollar el pie plano durante la edad adulta.