Aunque los niños sean los grandes protagonistas de la Navidad, estas fiestas se celebran para todos, y también a los mayores nos corresponde escribir nuestra propia carta a los Reyes Magos. En ella, aprovecha para, además de pedir algo material, poner cuáles son tus deseos para el bienestar de la familia y de vuestros seres queridos. Y es que, ya que son magos, también se les puede pedir aquellas cosas que no se compran con dinero . Además, incluye en tu despedida un agradecimiento por anticipado y el compromiso de apreciar y utilizar bien aquello que te regalen. Y no olvides leer la carta que hayas escrito a tus hijos o, mejor aún, escríbela estando con ellos.

Explícales que los Reyes Magos no pueden traerles muchas cosas. Tienen que llevar regalos a muchos niños y saben que, además, no necesitan tener tantos juguetes como ellos serían capaces de pedir. Puedes poner un límite de tres regalos, e incluir un libro o algo que tenga una utilidad, pero que sea especial.

No es necesario empezar la carta con el típico “como este año me he portado muy bien”. Anímales a ser creativos y que le cuenten a los Reyes Magos cómo se han sentido este año de verdad, incluyendo algún recuerdo de algo que les haya hecho felices. En la despedida, además, pueden incluir algún propósito que tengan para el año que empieza, qué cosas buenas desean para su familia y amigos, y que den las gracias por los regalos que van a recibir. En conclusión, que esta carta tan maravillosa no sirva solo para pedir regalos, sino que también les ayude a reflexionar sobre todo lo bueno que les rodea.