Lavar la ropa del bebé no será siempre fácil. Así, en la mayoría de ocasiones te preguntarás cómo se podrá lavar de forma correcta , si tendrás que hacerlo a mano o en lavadora, qué detergente deberás utilizar o cómo podrás lavar aquella ropa más clara. Lo cierto es que estas son las preguntas más comunes que se suelen hacer las madres primerizas, ya que un mal cuidado de la ropa puede provocar irritaciones, alergias o un desgaste de las prendas. Esto se debe a que la piel del bebé es mucho más sensible que la de un adulto y, en los primeros meses de vida, los pequeños no tienen esa barrera protectora que proviene de la grasa.

Qué detergente utilizar

¿Habrá que planchar la ropa?

En el caso de que no sepas si la ropa del recién nacido hay que plancharla o no, lo más recomendable será que sí, ya que con el calor se podrá llegar a eliminar cualquier bacteria. En este caso, la temperatura deberá ser baja, evitando que se dañen las prendas. En el caso de la ropa blanca habrá que tener en cuenta que se ensuciará con facilidad. Por eso, será necesario que poco tiempo después la remojemos con jabón y cepillemos suavemente aquella parte que esté más manchada. Además, habrá que evitar mezclar distintos colores y habrá que lavar la ropa blanca aparte.

Los errores más comunes

Habrá ciertos errores que cometerán la mayoría de familias y que no habrá que hacer. Entre ellos, no habrá que lavar la ropa del pequeño con cualquier detergente. Será muy importante utilizar uno que sea hipoalergénico y que contenga conservantes sensibilizantes. Además, al lavar su ropa será muy importante que no se mezcle con la del resto de la familia, sobre todo durante los primeros seis meses. También, en el caso de que sea recién nacido, será esencial lavar toda su ropa antes de su primer uso y no olvides que habrá que aplicar todos estos consejos también para las sábanas, mantas y otras prendas del hogar.