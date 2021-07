Las causas de las náuseas son diversas. Los expertos explican que se debe a los cambios en los niveles hormonales de la embarazada. Otros factores también pueden ser el aumento del sentido del olfato, así como el reflujo gástrico. Eso sí, estas náuseas no serán graves y no afectarán para nada al bebé.

Otra recomendación será realizar aquellas actividades matutinas lentamente, evitar aquellos espacios que no están bien ventilados, así como reducir el estrés. Eso sí, a pesar de que es algo muy común, sí que puede ser que no tengas náuseas. Pero, ¿esto puede ser algo malo? Entre un veinte y un treinta por ciento de las mujeres embarazadas no sufren de este síntoma y dan a luz a bebés perfectamente sanos.