Dafne Fernández y Mario Chavarría se convertían, el pasado mes de diciembre, en padres de su segundo hijo

La pareja mostraba su felicidad en las redes sociales por el nacimiento de la pequeña y anunciaban que no tendrían más niños

Tres meses después de dar a luz, la actriz ha enseñado los ejercicios posparto que realiza para recuperar su cuerpo

El pasado mes de diciembre, Dafne Fernández y Mario Chavarría daban la bienvenida a su segunda hija. Después de treinta y ocho semanas de larga espera y una recta final bastante complicada por la “incomodidad física y el cansancio”, Alex llegaba al mundo y era su padre el encargado de comunicar esta emocionante noticia. “Bienvenida a casa, mi amor”, escribía en redes sociales mostrando su manita. Han pasado tres meses desde su nacimiento y Dafne, que aseguraba plantarse con la parejita, está dispuesta a recuperar su cuerpo. Para ello realiza una serie de ejercicios posparto que ha querido compartir con sus seguidores.

“Chicas, aquí os dejo algunos de los ejercicios de mi clase de ayer con Raquel López (@yosoymamifit)”, colgaba una grabación de dos minutos en las que obedecía las instrucciones de su monitora. “Aún está muy laxo (dando el pecho es más normal), pero ya veréis como trabajando con ejercicios específicos de suelo pélvico, buena alimentación, horas extras en el gimnasio, tratamientos (mesoterapia, radiofrecuencia) y mucha paciencia vuelvo a recuperar mi cuerpo tal y como era”, se mostraba decidida y con ganas de darlo todo para cumplir sus objetivos.

Parte de sus seguidores agradecían que colgara estas actividades porque les estaba ayudando a enfrentarse a las secuelas posparto, pero otros han echado en cara a la actriz que no cuentan con “el tiempo y el dinero” suficiente para ponerse en forma como ella. “Me preguntan qué hago para volver verme y cuando lo digo lo critican”, se sorprendía Dafne. Sin embargo, la actriz no se ha centrado en los comentarios negativos, y ha resuelto todas las dudas relacionadas con este tema de las usuarias, llegando a responder tajante a una chica que aseguraba que “volver a ser lo que era después de haber parido es un objetivo del patriarcado y no debería ser de las mujeres”.

“Ni siquiera había pasado por mi mente que mi cuerpo fuera para los hombres. Si he dicho eso es porque sigo sin verme en este cuerpo aunque lo ame más si cabe”, aclaraba Fernández, que reconocía que a pesar de estar “orgullosa” de su figura, no estaba conforme. “Como he parido dos veces pues ya si me queda fofo y con kilos de más no puedo trabajarlo porque lo hago por los hombres. Es una visión un poco antigua y distorsionada con lo que yo te planteo. Lo siento pero me niego”, rechazaba de inmediato su teoría.

Dafne Fernández reconocía no sentirse bella días después de dar a luz