Laura Caballero, directora de 'La que se avecina', a punto de dar a luz a su segundo hijo

En este espacio también tuvimos la oportunidad de conocer un poco más el lado más íntimo y desconocido de la sobrina de José Luis Moreno, como, por ejemplo, su peculiar historia de amor con Daniel, por el que ya sentía atracción en su adolescencia. “A mí me encantaba cuando yo tenía 16 años, pero no me hizo caso y me tuve que esperar. Muchos años después, en el Instagram de una amiga, de repente la veo haciéndose una foto con él. Pregunté a mi amiga, y lo seguí. El mejor ‘follow’ que hecho”, bromeaba Caballero, que se ganó a su chico, entre otras cualidades, por su gran sentido del humor.