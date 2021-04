Beatriz Luengo explica la razón por la que ha estado desaparecida en la recta final de su embarazo: "Me han mandado reposo"

Beatriz Luengo saca la cara por su marido tras recibir insultos y amenazas

El nuevo hit de Yotuel Romero, Gente de Zona y Descemer Bueno llamado ‘Patria y vida’ se ha convertido en un llamamiento a la sociedad para romper su silencio y mostrar la realidad actual de Cuba. Una canción protesta que ha dado mucho que hablar y que no ha hecho nada de gracia al gobierno de este país, que ha atacado al bailarín llamándole “jinetero” y “negrito limpiabotas” , según explicaba Luengo en una publicación. “Esto les define a ustedes, que no tienen nada más que decir de un hombre que es bueno y lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo”, hacía públicos estos insultos.

La mujer del cantante no está dispuesta a quedarse callada, pese a que eso tenga consecuencias. “Pongo este post a pesar de saber que empezarán a amenazarme, como normalmente hacen. Pero dieron con la persona equivocada, no les tengo miedo y soy una mujer, madre que vive en paz pero no les permite el insulto a su familia ni la injusticia”, aclaraba sin temor. “Esto es un vergüenza y lo cuelgo para que las personas que me siguen vean lo que hace el gobierno de Cuba cuando uno ejerce su libertad de expresión”, adjuntaba un artículo de un periodista que probaba estos ataques.