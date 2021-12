“Me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan”, no oculta su entusiasmo la empresaria, que en esta charla asegura que “los demás niños”, Cristiano Jr, Alana, Mateo y Eva, “se han tomado muy bien la noticia”. Tanto es así que en su primera ecografía fueron con la ilusión de ver por fin a los gemelos: “Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: ‘¿Pero no van a nacer ya?’. Tienen muchísimas ganas”.