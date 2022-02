El entorno de Rihanna, sobre su embarazo: "Está feliz con los cambios que está experimentando su cuerpo"

No hizo falta anuncio oficial ni comunicado porque las imágenes lo decían todo. Rihanna espera su primer hijo junto a A$AP Rocky . La cantante y el rapero eran fotografiados en pleno paseo por Nueva York durante el pasado fin de semana, donde hemos visto a la futura mamá descubriendo su abultada tripa premamá a través de una llamativa chaqueta abierta en color rosa:

La cantante, que soplará las velas de su 34 cumpleaños el próximo día 20, no puede estar más "emocionada" con su embarazo, tal y como ha contado su entorno a la revista People. "Tener un bebé es algo en lo que nunca se había centrado, pero estar tan bien con Rocky le inspiró. No podría ser más feliz ", aseveran.

"Todo lo que Rihanna quiere hacer lo acaba haciendo a su manera y tener un bebé no iba a ser diferente. Ellos son como cualquier otro par de futuros padres. Sí, famosos, pero no más que una pareja joven, repleta de belleza y alegre que está esperando un hijo. Serán unos padres excelentes", no tienen dudas de que serán unos formidables papás.