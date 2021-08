Scarlett Johansson, embarazada de su primer hijo junto a Colin Jost: "Es emocionante"

¡ Scarlett Johansson está embarazada de su segundo hijo! Colin Jost , su marido y padre del bebé, ha confirmado durante una actuación en el Ridgefield Playhouse, en el estado de Connecticut, que están esperando a un niño. "Vamos a tener un bebé, es emocionante" , anunció por sorpresa la buena nueva, según ha revelado en exclusiva la publicación Page Six y de la que se han hecho eco medios de todo el mundo como el Daily Mail. Los rumores sobre su posible estado empezaron a surgir después de que se ausentara de varios actos promocionales de su última película, 'Viuda Negra' de Disney, compañía a la que ha demandado porque considera que incumplió con este film el contrato de emisión simultánea en cines y streaming.

El bebé llega menos de un año después de que se dieran el 'sí, quiero' en un íntimo e inesperado enlace que tuvo que adaptarse a las estrictas normas de prevención ante la pandemia. Meals on Wheels America, organización que lucha contra el hambre y el aislamento entre las personas mayores, era la encargada de dar el bombazo de que ya habian pasado por el altar. La pareja, que había hecho oficial su compromiso en 2019, les dio la exclusiva para atraer a gente a sus redes y lograr recaudar fondos. "Su deseo de boda es ayudar a marcar la diferencia para los adultos mayores vulnerables durante este momento difícil. Considerad hacer una donación para celebrar junto a la feliz pareja”, apuntaban.

No es la única noticia que salta a los medios sobre Scalett. La actriz de 'Vicky Cristina Barcelona' se ha sumado al proyecto que Wes Anderson va a rodar en nuestro país, según ha informado la revista 'The Hollywood Reporter'. Johansson va a formar parte de un elenco en el que también figuran actores de renombre como Tom Hanks, Margot Robbie o Adrien Brody. Fue a mediados de mayo cuando el alcalde de Chinchón, a unos 60 kilometros de Madrid, confirmó a EFE qu eel director había decidido rodar ahí su próximo film, aunque la trama no tratará sobre España.