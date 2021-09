La Primera Comunión es uno de los momentos más especiales en la vida de un niño. Tras prepararse en la catequesis llega ese gran día en el que ellos son los protagonistas absolutos de un día lleno de alegría para toda la familia. Se hacen mayores, y la comunión es un momento clave que les hace sentir importantes y, no podemos negarlo, junto a la misa y la celebración, esperan con muchísima ilusión recibir un regalo.

El clásico patín ha evolucionado y ahora no hay forma más cool de desplazarse que sobre un hoverboard . Un poco de equilibrio y ganas de recorrer las calles sobre dos ruedas en todo lo que hace falta para triunfar con este regalo. Los hay de diferentes colores, y los más punteros llegan a combinar varios. a la vez. Incorporan un motor que se carga fácilmente y tienen un gran rendimiento.

No podemos pasar por alto el que se ha convertido en el regalo estrella de las comuniones, la videoconsola. Desde las primeras versiones ochenteras hasta las más actuales no parecer haber niño que no haya deseado tener una con todas sus fuerzas. Y de nuevo, esta es una gran ocasión.