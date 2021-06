La edad del niño, la barrera con la que luchan las madres lactantes: "No ven normal que un niño con dientes tome el pecho"

Cuándo abandonar la lactancia materna

Sin embargo, mantener la lactancia materna no debe ser una máxima que se lleve al extremo. Reconocer el momento en el que el cuerpo y la mente dicen basta es muy importante para no provocar inseguridades en nuestros hijos. "La lactancia prolongada está muy bien siempre y cuando el vínculo no sea la ambivalencia. Si resulta que ante la demanda del niño yo me adapto, pero lo que estoy sintiendo es rechazo, no me apetece y lo vivo como una carga, los niños se encuentran con una mamá que ante la demanda se enfada. Estamos construyendo un vínculo o un apego a través de la lactancia prolongada de mucha ambivalencia e inseguridad para el niño. Nosotras promovemos el ser coherente y congruente con tu decisión", explica Patricia Gutiérrez, psicóloga general sanitaria, que insiste en que la importancia de saber cuándo parar y adaptar toda la información de la que disponen los padres a las necesidades concretas de nuestra situación. "Es importante tener puntos de referencia y ser críticos con la información que tenemos y adaptar esa información a nuestras necesidades dejando una parte a la intuición, a explorar e ir construyendo en nuestro día a día qué necesitamos nosotros y nuestros hijos.”