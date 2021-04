Critican a Laura Escanes por dejar a su hija Roma siete horas en la escuela infantil: "No te veo trabajando de sol a sombra"

“Me he dedicado a Roma cada día durante casi un año y medio y necesitaba empezar a hacer más cosas” . Estas fueron las palabras con las que Laura Escanes explicó hace unos días los motivos - que puedes ver en este vídeo - por los que, tanto ella como Risto Mejide , han decidido llevar a su hija a la escuela infantil . A pesar de que en un primer momento no se plantearon esta opción y contaba con una persona “de absoluta confianza” , la influencer consideraba que se estaba “olvidando” de ella misma y necesitaba retomar algunos trabajos profesionales que había dejado de lado por el cuidado pleno de la menor.

Pero esto no ha sido fácil para ella. Los primeros días de dejar a su hija en la escuela infantil, la influencer relataba que había incluso llorando al separarse de la pequeña Roma , algo por lo que ahora han querido preguntarle sus seguidores. “¿Qué es lo que peor llevas de separarse de Romita?” , preguntaba una fan. La mujer de Risto Mejide ha explicado entonces que es un tema relacionado con la maternidad y el sentirse “culpable” de irse a trabajar y hacer cosas lejos de la menor. “La maldita culpabilidad” , añadía.

A raíz de sus palabras, algunos de sus seguidores han criticado la forma que tiene de cuidar a su hija. “No estarás nada con ella porque supongo que se dormirá pronto, pobrecita”, le comentaba una de sus seguidoras tras contar que Roma está en la escuela infantil hasta las cuatro de la tarde. “¿Pobrecita? Creo que sus padres siempre van a pensar en lo mejor para la familia, así que agradezco tu preocupación pero la ignoraré totalmente, ya que no formas parte ni de la vida de Roma ni de la mía. Preocúpate por criar y educar como tú consideres a tus hijos”, le respondía tajante la influencer. "Me parece muy exagerado que la dejes tanto. ¿Dónde está su mami? No te veo trabajando de sol a sombra", le respondían de nuevo.