Si hacer nuestra propia maleta puede resultar complicado, cuando se trata de hacer la de nuestros hijos aún lo es más. Desde la ropa que van a necesitar, hasta los artículos de higiene o el entretenimiento, lo cierto es que nos gustaría poder llevar la casa a cuestas para que no les falte de nada. Pero como eso no es posible, sino más bien todo lo contrario, aquí tienes un listado de las cosas que no pueden faltar cuando vas de viaje con los peques. Evitarás las maletas pesadas y conseguirás no echar (casi) nada de menos en vuestras vacaciones.