Malú, de Albert Rivera como padre: "Cuando la niña lloraba, yo le daba un codazo a él"

Malú ha comenzado explicando que hacía "mucho tiempo" que sabía que quería ser madre. Pero a raíz de comenzar su relación con el exlíder de Ciudadanos, en diciembre de 2019 hicieron pública la noticia de su embarazo tras los rumores que ya habían salido a la luz. "Una vez más gana el amor", declararon en aquel momento. Y desde entones, la vida de la artista ha sufrido "un cambio radical". "Pasas de preocuparte solo en ti a prácticamente no existir, solo existe tu hija. Ya no me miro al espejo y realmente no me importa. He pasado a un segundo plano y me he quitado un montón de gilipolleces de sopetón", ha contado al medio citado anteriormente.