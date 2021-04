Han pasado seis meses desde que María Castro sintió “la magia de la vida” por segunda vez. Fue el pasado 1 de octubre cuando la intérprete y José Manuel Villalba , su marido, ampliaron su familia con el nacimiento de la pequeña Olivia . Desde que llegara al mundo, la actriz no ha parado de reflexionar, al igual que hizo con su primogénita, sobre su experiencia propia con la maternidad. Sin embargo, ésta no es un camino de rosas, y así lo ha hecho saber en su última publicación, donde ha reconocido que ha llegado “el día en que ya no pude más”.

Una ajetreada madrugada que llevaba a María a quedarse dormida la mañana siguiente. “A la mayor la he levantado tan a volandas que la pobre no sabía ni dónde estaba, mi cabeza me latía con tanta fuerza que me reventaba a más no poder mientras yo me vestía ágilmente, dejándome el pijama puesto por debajo y a Olivia ni siquiera se lo he quitado… y así tal cual, rumbo al cole”, visibilizaba la cara menos agradable de la maternidad.