Marta Carriedo da a luz a su primer hijo con Raúl Vidal: "Ha sido una experiencia preciosa"

La noticia de su embarazo llegaba a principios de este mismo año. La bloguera no podía aguantar más el secreto y compartía con aquellos que la apoyan “la noticia más bonita de mi vida". Lo hizo con un posado familiar en el que, acompañados por su mascota Wonder, reconocía que no aún no había encontrado las “palabras apropiadas para describir” cómo se encontraban ante la buena nueva. Por aquel entonces, Marta acababa de atravesar el primer trimestre de gestación, la etapa más difícil para una premamá, sin ningún síntoma destacable.