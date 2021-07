Sus primeros cinco días como padres han sido "un máster" para Marta Carriedo y su chico, el creador digital Raúl Vidal . El hecho de que pocos minutos después de dar a luz la influencer viese cómo tenía que separarse de su bebé por una "pequeña complicación" les provocó tal miedo que no les quedó más remedio que compartirlo. El aluvión de mensajes de enhorabuena por su recién estrenada paternidad no era precisamente lo que necesitaban en un momento tan crítico como el que vivieron hace casi una semana, cuando fueron conscientes de que la salud de su hijo estaba en peligro .

"Le acabamos de meter en la cunita hasta la siguiente toma. Estamos superfelices y cansados", han contado entusiasmados, confesando que aún no les había dado tiempo ni a quitarse la "pulserita del todo incluido" que les dieron en la madrileña clínica Quirón , el lugar escogido para el parto.

Noah , palabra que aparecía en el collar dorado que Carriedo lleva colgado al cuello, ha sido su elección. Así lo fue antes incluso de saber que iban a ser padres. "Fue nuestro nombre favorito desde antes de quedarnos embarazados , es algo en lo que no hemos tenido problema", han explicado con naturalidad.

Su significado es "paz, descanso y longevidad". Y no han querido compartirlo hasta ahora porque acordaron que hasta que no estuviese "cien por cien sanito" no lo dirían. "Al final nunca se sabe lo que puede pasar", han planteado.