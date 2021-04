Miriam Giovanelli, sobre la maternidad en plena pandemia: "Mi hija salió a la calle con seis meses y flipó con el aire"

“La maternidad la estoy llevando desde ser una madre pandémica . Yo no sabía lo que era ir a un parque hasta hace muy poco , no sabía cómo eran las dinámicas”, comentaba a la periodista en su sección para Radio Marca. “Cuando nos metimos en casa mi hija tenía tres meses, estaba de baja. Ahora estoy descubriéndolo todo . Una experiencia muy interesante”, sorprendía con sus declaraciones.

Fue en noviembre de 2019 cuando el matrimonio dio la bienvenida a su hija Renata y, pocos meses después, estalló la crisis sanitaria y se instaló el confinamiento, por lo que no han podido disfrutar de algunas de sus primeras veces hasta hace poco tiempo . “Salimos a ponerle una vacuna y hacía aire. Flipó con el aire. Con seis meses salió y flipó”, explicaba el asombro de la niña, que todavía no conoce lo que es salir fuera de casa y ver los rostros de la gente sin mascarilla: “¿Qué pasará cuando mi hija vea caras en la calle?”, se preguntaba.

La doble maternidad de Giovanelli le ha cambiado por completo algunos rasgos de su personalidad. “Era una persona que era bastante controladora, puntual... ahora se me olvidan las cosas. Me despierto y pienso ‘venga, hoy no vas a llegar a todo y no pasa nada”, afirmaba en esta charla Miriam, que puntualizaba que no era lo mismo “no llegar a todo por la autoexigencia que no llegar a todo por agotamiento”.