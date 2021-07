Mónica Moreno, pareja de Joaquín Cortés, sobre la lactancia materna: "Es bastante complicado y duro"

Moreno admitía que dar el pecho a su primer hijo fue bastante complicado por el desconocimiento que suele haber entre las madres primerizas. “Era duro y se pasa mal, pero por desinformación. En realidad todo te desborda con el primer hijo, los sentimientos son inmensos y no todos positivos, la responsabilidad, los miedos e inseguridades”. Ella admite que no sabía que dolía tanto los primeros días, que si no se retira la leche del pecho puede provocar infecciones e incluso no tenía ni idea del pudor que se siente al inicio. “Estas y muchas otras cosas que logré ir superando y aprendiendo”, señala ahora desde la tranquilidad que le ha dado la experiencia.