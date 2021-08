"El caso es que son muchas y, aunque ahora mismo no imagino mi vida sin hacerlo, lo cierto es que estoy pasando por un momento rarísimo en la lactancia". ¿El motivo? Que tiene "el corazón dividido" con su hija mayor. Por un lado, no puede evitar que una vez superados los dos años "ha llegado el momento de dejarlo con ella". "A veces, hasta me molesta (y mucho), y otras soy yo la que le ofrezco", ha asumido. Con Neo, a quien dio a luz en mayo de 2020, no le pasa lo mismo: "Me muero por amamantarle a cada rato".