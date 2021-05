Natalia Sánchez, sobre sus miedos ante el destete con su primera hija: "Lia y yo estamos en puntos diferentes"

“El caso es que se mezclan las ganas, la pena, la culpa y el miedo a partes iguales”, se sinceraba sobre las sensaciones que estaban invadiéndola ante tal decisión. “Miedo, sobre todo, a perder esa ‘arma infalible’ que todo lo cura y ¡todo lo duerme! ¿Qué será de mí sin ella? ¿Sabré consolar y calmar igual? ¿Y si me deja de querer? ¿Y si no me lo perdona jamás y no espera ni a los 18 para irse de casa? Lo sé, lo sé… ¡Estoy fatal”, trataba de bromear con todas las inseguridades que estaba detectando ante el pronto destete de su primogénita.