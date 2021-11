La actriz ha explicado que en su trabajo, "como en muchos otros", la conciliación "es dificilísima" y en muchas ocasiones incluso "imposible" . "Y es entonces cuando Marc o yo tenemos que renunciar a ciertos trabajos para poder seguir criando a nuestros retoños. Me encanta mi trabajo y me encanta ser madre, pero a veces, con los horarios que tiene nuestra profesión, los viajes y la falta de rutina, resulta muy difícil compaginarlo todo", ha explicado.

En su caso, Natalia ha reconocido que le resulta "imposible" dejar de ser madre durante su jornada laboral porque es "incapaz" de no estar pendiente del móvil, de si pasa algo o de saber si han comido o dormido bien sus hijos. Pero, por otro lado, tampoco puede "dejar de trabajar" estando en casa. "A veces siento que no llego", confesaba. La actriz también añadía que si a ese sentimiento le sumas el poco tiempo que le queda para atender a sus amigos, familia o redes sociales, a veces siente "culpa continua"por querer estar a todo y no llegar a nada.