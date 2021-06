La llegada de un nuevo bebé al mundo es un acontecimiento que cambia la vida de las familias y, sobre todo, de las madres. Con el nacimiento, son las mujeres las que se enfrentan a uno de los grandes retos de su vida: la lactancia materna. Amamantar a un bebé no resulta sencillo y mantener esa lactancia hasta los seis meses, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha convertido en nuestro país en todo un acto heroico. Tan solo el 28,5% de las madres logran alcanzar el medio año. Pero, ¿por qué se producen tantos abandonos si más del 90% de las mujeres desea amamantar?

La desinformación y la soledad de las madres

"La primera noche nos sentimos solos". Así recuerda Soraya Guillén, una madre primeriza las horas posteriores al nacimiento de su primer hijo. Acompañada de su pareja y siendo madre primeriza, nadie en el hospital en el que dio a luz le facilitó la información que necesitaba. "No recibí ayuda de lactancia. No sabía colocármela. Fui a clase de preparación al parto, pero no es lo mismo lo teórico que lo práctico. Nos sentimos muy perdidos", relata en el documental.