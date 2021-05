Esas primeras horas en el hospital no pasaron por alto. Paula y Miguel pudieron disfrutar a solas, debido a las medidas del coronavirus, y disfrutar de su hijo sin visitas de familiares ni de amigos. “Ahora me gustas más (aún)…”, escribía Echevarría en la primera foto que pudimos ver del padre y el hijo juntos, donde además nos confesó que estaba “orgullosa” del futbolista y que Mini Mike , que es el apodo que han elegido para el pequeño, eran “como dos gotitas de agua” .

El primer encuentro entre Daniella Bustamante y Miguel Jr.

Con motivo del Día de la Madre, la actriz disfrutó del amor de sus dos hijos. “Qué suerte la mía”, reconocía ante sus más de tres millones y medio de seguidores: “Y entonces el corazón se duplica. Y cuando pensé que no podía querer más, que no me cabía más amor, me di cuenta de que vaya si había sitio para más…”.