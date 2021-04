Existen determinados alimentos que son especialmente peligrosos para los niños . Así, lo más recomendable, por parte de los expertos, será no dárselos a los más pequeños. Entre ellos están las salchichas . Se trata de un alimento que, a la mayoría de los niños, suele gustarle mucho y no suelen poner ningún reparo en comerlas. Además, serán muy fáciles de preparar, por lo que muchos padres se decantarán por ellas, ya sea para la merienda, la comida o la cena.

Incrementan las probabilidades de desarrollar obesidad

Las salchichas son ricas en grasas saturadas y sal, dos sustancias que están muy relacionadas con el aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además, aportan una gran cantidad de calorías, lo que incrementa las probabilidades de desarrollar obesidad . Este será un peligroso factor de riesgo de otros problemas de salud como puede ser la diabetes, las alteraciones metabólicas y la hipertensión arterial. Sin embargo, estos no son los mayores riesgos que entrañan este tipo de alimento.

Pueden provocar atragantamientos

En estos casos, si los niños no mastican bien las salchichas, estas pueden crear una especie de tapón en la tráquea que obstaculiza el paso del aire, causando asfixia y, además, en el peor de los casos, hasta la muerte. También, como hemos comentado, comer muchas salchichas podrá provocar más riesgo de desarrollar enfermedades potencialmente mortales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha refutado esta idea incluyendo a las salchichas dentro de la lista de sustancias cancerígenas altamente peligrosas, llegándolas a comparar con otros productos tóxicos como el tabaco o el amianto.

El atragantamiento en bebés y niños, una de las causas de muerte accidental más común

Cómo actuar ante un atragantamiento

Según la Asociación Española de Pediatría (AEP), en caso de que veamos que el pequeño se ha podido atragantar, habrá que animarlo a que tosa de forma fuerte antes de comenzar con alguna maniobra. Si esto no funciona y el niño está consciente habrá que observar bien la boca y ver si el objeto está visible y extraerlo. Si no se ve nada en la boca habrá que dar varios golpes en la parte alta de la espalda, entre los omóplatos. En el caso de que no se haya expulsado nada, se le debe dar la vuelta y realizar hasta cinco compresiones torácicas en el centro del pecho.