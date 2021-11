Lo primero que debes saber es que no valdrá cualquier posición y una de las reglas básicas es que no se debe portear llevando al pequeño mirando hacia afuera. Muchos padres creen así será la mejor forma de que el bebé conozca el mundo, pero esta posibilidad también se podrá llevar a cabo si el pequeño va mirando hacia sus padres o colocado en la cadera, siendo estas las dos posturas más recomendadas para el porteo. Pero, ¿por qué no es recomendable que el bebé vaya mirando hacia adelante?