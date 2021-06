Coger a nuestro pequeño en brazos es un gesto natural que podemos aprovechar al máximo gracias al porteo, pero que ha de hacerse siguiendo unas pautas determinadas y no de cualquier manera. Portear correctamente no solo es seguro, sino que ofrece, tal y como hemos dicho, beneficios para el porteador y para el bebé.

Lo cierto es que la gran mayoría de portabebés que puedes encontrar a día de hoy en el mercado son seguros, y bien utilizados no entrañan ningún riesgo, ni para el bebé ni para quien lo lleva. Pero es importante conocer las claves, tanto para elegir un buen portabebés, como para que el niño vaya en la postura correcta.

Los principales tipos de portabebés

Elegir un portabebés adecuado para la edad del niño

En primer lugar debemos asegurarnos de que el portabebés sea el adecuado para la edad del niño . No debe quedarle ni grande ni pequeño, así que podemos optar por uno evolutivo que se adapte a las diferentes etapas de crecimiento del bebé. Además, debe ser ergonómico y cumplir los siguientes requisitos:

La postura correcta durante el porteo

Esto es, sin lugar a dudas, lo más importante. La columna vertebral del bebé tiene una curvatura en forma de C que debe respetarse cuando va en el portabebés. Para ello su peso debe recaer sobre el portador, de manera que el bebé no fuerce su cuerpo y se favorezca el contacto piel con piel.

Facilitar la respiración del bebé

La posición del bebé

El bebé ha de poder sentarse con las piernas abiertas 45º. Las rodillas han de permanecer flexionadas y por encima de la cadera, en posición de “ranita”. De esta forma el peso recae sobre el culito del bebé y el cuerpo del porteador. Si la posición es la correcta y el tamaño del portabebés el adecuado, el bebé no se desplazará de manera accidental.

Por otra parte, el bebé no debe mirar hacia fuera para no curvar hacia atrás su columna y para que no reciba un exceso de estimulación.